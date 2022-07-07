Минздрав оценил долю медицинских изделий отечественного производства в РФ в 31%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России более 30% медицинских изделий произведены внутри страны, сообщила директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко.

"Мы видим, что сейчас более 31% составляют медицинские изделия отечественного производства на территории РФ", - сказала Астапенко на встрече в Доме Союзов по обсуждению вопросов российского рынка медпромышленности в условиях текущей экономической ситуации.

Ранее Астапенко сообщила, что ни один зарубежный производитель медицинских изделий не отказался от поставок в Россию. По ее словам, логистические угрозы были, однако в настоящее время они отрабатываются.