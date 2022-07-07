Путин заявил, что не видит в идее социализма ничего плохого

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в диалоге с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым заявил, что в социалистической идее нет ничего плохого, но вопрос состоит в том, как ее реализовывать в сфере экономики.

"Что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения. Чем наполнять, особенно в сфере экономики. В некоторых странах наполнение есть, оно связано и переплетается с рыночными формами регулирования, и достаточно эффективно работает. Надо смотреть", - сказал Путин на встрече с руководством думских фракций.

"Что касается участия государства - в этом спор, как правило, - то здесь тоже вопрос в том где, в каком объеме государство должно участвовать, в какой форме, как государство должно регулировать свою деятельность в сфере экономики. Ну, это мы все, безусловно, будем решать в ходе дискуссий, споров и я исхожу из того, что при понимании того, что главное - интересы людей, страны, мы эти развязки найдём", - отметил Путин.