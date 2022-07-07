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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Путин назвал укрепление суверенитета РФ неизбежным эффектом спецоперации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Начало специальной военной операции не было связано с желанием укрепить суверенитет России, это стало побочным эффектом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью, это побочный эффект, неизбежный, но побочный эффект", - сказал Путин, завершая встречу с руководителями думских фракций.

Он отметил, что основной целью, как уже неоднократно говорилось, является защита Донбасса и укрепление безопасности самой России.

Обращаясь к лидерам думских фракций, Путин попросил их поддержать Вооруженные силы России и тех военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации.

"Консолидация общества очень важна, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что это важно для достижения конечного результата. "Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины, поддержку нашего народа", - сказал глава государства.

Владимир Путин РФ Украина
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