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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Песков отметил участие в СВО лишь незначительной части российского потенциала

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия в спецоперации на Украине в настоящий момент задействует лишь незначительную часть своего потенциала, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили разъяснить слова Владимира Путина о том, что Россия "пока еще ничего не начинала" на Украине.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - ответил Песков.

"Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа", - заявил Песков.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал Путин 7 июля на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул он.

Хроника 24 февраля – 08 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина Дмитрий Песков Госдума
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