Володин отметил, что против РФ введено более 11 тысяч санкций

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Интересы России сегодня должны быть выше всех партийных программ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Интересы родины должны быть превыше всех партийных программ, и мы стараемся этому следовать", - сказал Володин на встрече руководства Госдумы и фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в отношении России введено 11 160 санкций – "ни одно государство не сталкивалось с таким количеством вызовов".

"Для всех нас – это момент истины", - отметил Володин.