Путин заявил, что инициаторы санкций не достигли своих целей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Целью антироссийских санкций был не только удар по экономике, но и деморализация общества, однако эта цель Западом не была достигнута, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет", - подчеркнул он.

Президент РФ продолжил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу.

"И война развязана, и санкции введены. (...) Но на что хотел бы обратить внимание: они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - сказал Путин.

По его словам, "это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправии".

Этот процесс "остановить уже невозможно", подчеркнул он.

Путин возложил на Запад ответственность за происходящее на Украине. "Нам говорят, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году. А затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит", - сказал Путин.