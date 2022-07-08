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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Выдача ипотеки в ВТБ выросла в июне на 60%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ВТБ за последний месяц выдал более 14 тысяч жилищных кредитов на 76,6 млрд рублей, что на 60% превысило результат мая, сообщили в банке.

"Снижение ставок по государственным и банковским программам позволило ипотечному рынку показать существенный прирост продаж в июне. ВТБ за июнь выдал более 14 тысяч жилищных кредитов на 76,6 млрд рублей, что почти на 60% превысило результат мая. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился", - рассказали в банке.

ЭкономикаДОМ.РФ отметил рост числа выданных ипотек в июне на 80% к маюЧитать подробнее

Там уточнили, что основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, при этом она снижается. Наиболее существенный прирост продаж в июне наблюдался по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают, в основном, вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте по сравнению с маем вырос более чем в три раза - до 25 млрд рублей. Продажи кредитов с господдержкой в ВТБ выросли почти на 30% и превысили 51 млрд рублей.

Всего по итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в ВТБ ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

ВТБ
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