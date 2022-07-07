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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

ДОМ.РФ отметил рост числа выданных ипотек в июне на 80% к маю

При этом показатель демонстрирует многократное снижение в годовом исчислении

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В июне в России было выдано около 65 тысяч ипотечных кредитов, это на 80% больше, чем в мае, сообщил замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. Он сказал об этом на заседании комиссии РСПП по жилищной политике, ссылаясь на оперативные данные.

"Первые признаки улучшения ситуация на ипотечном рынке видны уже в июне", - отметил Ачкасов.

Показатель демонстрирует многократное снижение по сравнению с объемами выдачи ипотеки в 2021 году, но эксперты видят признаки восстановления ипотечного рынка, добавил он.

По его словам, сейчас ставки по рыночной ипотеке составляют около 10,5%. Также улучшилась ситуация со льготной ипотекой в части снижения ставки до 7%, продления срока действия программы и увеличения лимита.

"Все эти действия с учетом того, что ипотека - это не мгновенный процесс, и между подачей заявки по ипотеке и выдачей ипотечного кредита проходит 1-2 месяца. В результате это все повлияет на динамику ипотечного рынка в июле", - пояснил Ачкасов.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 и 15 млн рублей соответственно.

С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тыс. кредитов на общую сумму 2,3 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 100,9 тыс. кредитов на сумму 301,8 млрд рублей.

ДОМ.РФ РСПП Юрий Ачкасов
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