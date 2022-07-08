Житель Башкирии оштрафован на 350 тысяч рублей за призывы к терроризму

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя города Дюртюли виновным в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Подсудимому назначен штраф в 350 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 61-летний подсудимый с мая по сентябрь 2021 года систематически размещал на принадлежащей ему странице в одной из социальных сетей "текстовые материалы с призывами, направленными на насильственный захват власти".

Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).