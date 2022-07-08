Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Житель Башкирии оштрафован на 350 тысяч рублей за призывы к терроризму

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя города Дюртюли виновным в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Подсудимому назначен штраф в 350 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 61-летний подсудимый с мая по сентябрь 2021 года систематически размещал на принадлежащей ему странице в одной из социальных сетей "текстовые материалы с призывами, направленными на насильственный захват власти".

Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Башкирия Дюртюли ФСБ Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирус выявили у 3 464 человек

Мишустин поручил выделить 436 млрд руб. из ФНБ на строительство дорог М11 и М12

Мишустин поручил выделить 436 млрд руб. из ФНБ на строительство дорог М11 и М12

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Спасатель погиб во время поисковой операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });