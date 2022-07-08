"Нанолек" получит госзаказ на поставку еще 3,4 млн доз детской вакцины для регионов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Компания "Нанолек" получит второй госзаказ на поставку 3,4 млн доз детской пятикомпонентной вакцины "Пентаксим", разработанной Sanofi Pasteur (Франция), по итогам прошедшего в конце июня аукциона, говорится в сообщении российской компании.

Месяцем ранее "Нанолек" стала победителем первого аукциона на поставку этого препарата, его итогом стал госзаказ на поставку 700 тыс. доз.

Таким образом, Минздрав в сумме получит 4,1 млн доз, что обеспечит ежегодную потребность в "Пентаксиме", говорится в сообщении.

"Нанолек" поставит вакцину до конца года по текущей цене, "несмотря на увеличившиеся издержки производства и логистики", отмечает компания.

Как сообщалось, с 2017 года компании "Нанолек" и Sanofi полностью обеспечивали регионы "Пентаксимом" и продолжат это делать в этом году. Цена на эту вакцину в России, зафиксированная в конце 2020 года, в среднем на 70% ниже, чем в других странах, утверждает "Нанолек".

"Нанолек" планировал к 2022 году начать в Кировской области выпуск по полному циклу готовой лекарственной формы детской пятикомпонентной вакцины в рамках совместного с Sanofi Pasteur проекта по трансферу технологии производства.

Выпуск пятивалентной комбинированной вакцины на территории России осуществляется в рамках совместного проекта Sanofi Pasteur и "Нанолека" по локализации производства, который стартовал в 2015 году с подписания соглашения о сотрудничестве. Производство размещено на промплощадке "Нанолека" в поселке городского типа Левинцы Кировской области.

Комбинированная вакцина "Пентаксим" защищает от пяти заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции "тип b" и применяется в первые два года жизни ребенка. В практике отечественного здравоохранения вакцина применяется с 2008 года.

ООО "Нанолек" – российская инновационная компания, занимающаяся разработкой и производством биотехнологических и фармацевтических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Компания специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров.