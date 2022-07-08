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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Что произошло за день: пятница, 8 июля

Гибель Синдзо Абэ, семь лет колонии для муниципального депутата Горинова, снятие моратория на казнь в ДНР и завершение весенней сессии в Совете Федерации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Синдзо Абэ умер в больнице в результате покушения. Во время выступления в Наре в бывшего премьер-министра Японии дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Он не пытался сбежать и был задержан, поступок объяснил недовольством деятельностью политика.

- Муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков об армии. По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина на открытом заседании озвучили "не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ".

- Канада ввела санкции против группы россиян и нескольких СМИ. В списке, в частности, представители МИД и МВД Мария Захарова и Ирина Волк, патриарх Кирилл, предприниматель Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Юрий Липов и несколько его заместителей. Под санкции попали ВГТРК, Первый канал, НТВ, а также агентство ТАСС, компания "Газпром-медиа", RT и Sputnik.

- Совет Федерации завершил весеннюю парламентскую сессию. Сенаторы одобрили законы об усилении наказания для должностных лиц за пытки, о праве кабмина вводить спецмеры при операциях ВС РФ за рубежом, о создании с 1 января 2023 года государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования, а также обобщенный закон об иноагентах.

- В ДНР отменили мораторий на смертную казнь. Ранее в республике двое британцев и марокканец были приговорены к высшей мере наказания за наемничество.

- Росстат впервые зафиксировал дефляцию в РФ в июне. Она составила 0,35%. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

- Роспотребнадзор проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей. IKEA с 4 марта приостановила продажи в России, а в начале июля планировала провести онлайн-распродажу оставшихся товаров, но покупатели столкнулись с техническими сбоями.

- Швейцарский суд оправдал бывших президента и вице-президента ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Их обвиняли в мошенничестве на 2 млн швейцарских франков.

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