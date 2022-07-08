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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

В Минсельхозе РФ заявили о полном обеспечении рынка картофелем

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, говорится в сообщении Минсельхоза. Кроме того, начались поставки продукции нового урожая, что исключает возможность дефицита.

По данным Картофельного союза, которые приводит Минсельхоз, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует.

В этом году посевная площадь под картофелем в организованном секторе увеличилась - на 4%, до 290 тыс. га (по предварительным данным). В настоящее время выкопано 105 тыс. тонн картофеля.

Минсельхоз ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки, отметило ведомство.

Минсельхоз РФ
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