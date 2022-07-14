Сбор картофеля в РФ в 2022 году увеличится до 6,8 млн т

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сбор картофеля в организованном секторе РФ в этом году увеличится до 6,8 млн тонн против 6,6 млн тонн годом ранее, овощей - до 5,2 млн тонн против 5,1 млн тонн. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам совещания, на котором была обсуждена динамика уборочной кампании картофеля и овощей открытого грунта.

К настоящему времени накопано 139 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Сбор овощей составил 164,9 тысячи тонн, что соответствует прошлогоднему показателю. В 2022 году, по предварительным данным, площадь под этими культурами увеличена на 2,5%. При этом погодные условия складываются для них более благоприятно, чем в прошлом году, уточняет Минсельхоз.

По данным Картофельного союза, на которые ссылается ведомство, отмечается рост урожайности клубней, на некоторых предприятиях она превышает 60 тонн с га.

Как уточняется в сообщении, к настоящему времени убрано менее 2% площади картофеля и порядка 12% овощей, основной этап уборочной кампании начнется в сентябре.

Как считают в Минсельхозе, рост сбора картофеля и овощей в этом году позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны, в том числе перерабатывающих предприятий.