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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Возбуждено дело о гибели осужденного в результате массовой драки в иркутской колонии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после драки двух групп заключенных в одном из исправительных учреждений в Братском районе Иркутской области, сообщила в субботу прокуратура региона.

"Установлено, что в ночь на 20 июня 2022 года группа отрицательно настроенных осужденных в целях дезорганизации деятельности исправительного учреждения применила насилие в отношении нескольких осужденных с целью воспрепятствования соблюдению ими установленного порядка отбывания уголовного наказания и их исправлению", - говорится в сообщении.

Региональное управление СКР уточнило, что в результате произошедшего один из потерпевших скончался в больнице, еще шестеро осужденных пострадали.

По данным следствия, инцидент произошел в исправительной колонии №25. Нападавших было восемь, они были вооружены деревянными палками и ножами.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенной организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Кроме того, расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следователи допрашивают всех участников инцидента, руководство и сотрудников колонии. В надзорном ведомстве добавили, что расследования дел взяты под контроль.

ИК-25 особого режима расположена в городе Вихоревке в Братском районе, сообщается на сайте областного главка ФСИН.

Иркутская область
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