Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке подрыва железнодорожных путей.

"Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы.

Накануне сообщалось, что над Брянской областью сбит украинский беспилотник.