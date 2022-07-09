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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке подрыва железнодорожных путей.

"Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы.

Накануне сообщалось, что над Брянской областью сбит украинский беспилотник.

Хроника 24 февраля – 09 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Брянская область
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