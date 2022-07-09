Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские воздушно-космические силы уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами, заявили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Нанесены удары по позициям ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях, потери украинской стороны составили более 100 военных.

Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75 украинских военных и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также, по его данным, в районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации украинского формирования "Торнадо". "Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники", - заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова", - сказал он.

По его словам, в ходе ударов были уничтожены "пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Перштравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области".

Конашенков также заявил об уничтожении российскими средствами ПВО 15 украинских беспилотников и шести снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.

Он также сообщил, что в Николаевской области сбиты два украинских штурмовика Су-25.

"Самолетами Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине были уничтожены 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплексов, 3994 танков и бронемашин, 738 боевых машин РСЗО, 3117 артиллерийских орудий и минометов и 4099 автомобилей.