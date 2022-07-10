Один человек погиб в ДТП под Волгоградом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и семеро пострадали в воскресенье при столкновении двух автомобилей под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Столкновение Kia Rio и Mercedes-Benz. Один человек погиб, семь человек обратились за медпомощью, из которых трое - дети разного возраста", - говорится в сообщении.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, с места аварии были госпитализированы шесть человек.

"В больницу №25 доставлены мужчина 40 лет, женщины 26 лет и 59 лет. В больницу №7 доставлен подросток 10 лет и двое детей 7 лет и 9 лет. Проводится обследование, состояние пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.