Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали возле восточного побережья Камчатки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,1 произошло днем в понедельник на Камчатке, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие зафиксировано днем 11 июля. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 находился (в море - ИФ) в 11 км южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района на глубине 14 км", - говорится в сообщении.

В Усть-Камчатске подземные толчки ощутили силой до четырех баллов, никто не пострадал. В настоящее время сотрудники пожарно-спасательной части поселка осматривают социально-значимые объекты и здания.

"По предварительной информации, повреждений нет. Звонки в экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", - отмечает пресс-служба.