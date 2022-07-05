На Камчатке зарегистрировали три землетрясения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром во вторник на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром 5 июля, в 09:51 по камчатскому времени (00:51 мск). Эпицентр землетрясения находился в 13 км южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, на глубине 8 км. В населенном пункте подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

Оперативные группы спасателей в настоящее время осматривают социально-значимые объекты и здания. По предварительной информации, повреждений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, дежурно-диспетчерскими службами, сообщает пресс-служба.

По ее данным, звонки в единую диспетчерскую службу и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали, социального напряжения среди населения нет. Никто не пострадал.

Позже были зарегистрированы еще два подземных толчка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

В 10:22 местного времени (01:22 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 11 км южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района на глубине 27 км. В населенном пункте его ощутили силой до четырех баллов.

Затем сейсмологи зарегистрировали еще один подземный толчок магнитудой 4,5 с эпицентром в 10 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск на глубине 11 км.

Оперативные группы спасателей продолжают осматривать социально-значимые объекты и здания. По данным пресс-службы, никто не пострадал, разрушений нет.