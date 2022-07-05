Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

На Камчатке зарегистрировали три землетрясения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром во вторник на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано утром 5 июля, в 09:51 по камчатскому времени (00:51 мск). Эпицентр землетрясения находился в 13 км южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, на глубине 8 км. В населенном пункте подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

Оперативные группы спасателей в настоящее время осматривают социально-значимые объекты и здания. По предварительной информации, повреждений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, дежурно-диспетчерскими службами, сообщает пресс-служба.

По ее данным, звонки в единую диспетчерскую службу и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали, социального напряжения среди населения нет. Никто не пострадал.

Позже были зарегистрированы еще два подземных толчка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

В 10:22 местного времени (01:22 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 11 км южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района на глубине 27 км. В населенном пункте его ощутили силой до четырех баллов.

Затем сейсмологи зарегистрировали еще один подземный толчок магнитудой 4,5 с эпицентром в 10 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск на глубине 11 км.

Оперативные группы спасателей продолжают осматривать социально-значимые объекты и здания. По данным пресс-службы, никто не пострадал, разрушений нет.

Камчатка МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника

Что произошло за день: понедельник, 4 июля

Москва может принять меры против всего ЕС в ответ на высылку дипломатов РФ из Болгарии

Москва может принять меры против всего ЕС в ответ на высылку дипломатов РФ из Болгарии

Думе предложили исключить необоснованное изъятие детей из семей в РФ

Думе предложили исключить необоснованное изъятие детей из семей в РФ

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });