ЦБ выпускает памятную монету к 60-летию первого группового полета космических кораблей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России выпускает в обращение памятную монету "Первый групповой космический полет" серии "Космос", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Серебряная монета, выпущенная к 60-летию старта кораблей "Восток-3" и "Восток-4", имеет номинал 3 рубля. Она изготовлена из сплава 925-й пробы тиражом 3 тыс. штук и содержит 31,1 грамма серебра.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения космических кораблей на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, восходящего Солнца и звезд.