Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой семь километров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Пепловый шлейф протянулся на 12 км к югу от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Камчатка Шивелуч
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пропавший почти неделю назад в кузбасской шахте горняк найден живым

Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

CEO АФК "Система" назначен управляющий партнер корпорации Ситдеков

Sephora продает бизнес в России местному руководству

Sephora продает бизнес в России местному руководству

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

Автомобиль каршеринга сбил несколько человек в Люберцах

Суд отказал структуре "Фортума" в просьбе арестовать имущество уходящей из РФ Vestas

Кировская область просит Минпромторг помочь в поиске покупателей для местного завода IKEA

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });