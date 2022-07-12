Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой семь километров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Пепловый шлейф протянулся на 12 км к югу от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.