Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

В Усть-Камчатском районе выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. По данным МЧС, туристических групп возле Шивелуча нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тысяч человек.

Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.