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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного, гулявшего в одежде с эмблемой Z

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении военнослужащего в крымском Судаке, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы", - написал Крючков в своем телеграм-канале во вторник.

Накануне он подтвердил достоверность публикаций в соцсетях о том, что военнослужащего, гулявшего в гражданском с буквой Z на одежде, избили неизвестные. Крючков заверил, что "реакция будет запредельно жесткой".

Крым
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