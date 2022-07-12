Капитан морского порта Владивосток подозревается в превышении полномочий

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Капитан морского порта Владивосток стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщило во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, в июне-июле он дал указание главному государственному инспектору группы по проведению осмотров судов уничтожить акт инспектирования, в котором были указаны обнаруженные нарушения, создающие угрозу судну и экипажу, и поручил составить подложный акт, в котором указать замечания, не препятствующие выходу судна из морского порта. Это требование капитана было выполнено.

Уголовное дело по ст. 286 УК РФ возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.