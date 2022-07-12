Еще один водоем одобрили для купания в Петербурге

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге для купания пригодны два водоема, сообщает во вторник городское управление Роспотребнадзора.

"Согласно результатам мониторинга, качество воды на двух пляжах - Ольгинского водоема и Верхнего Суздальского озера (Выборгский район) - соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении управления в телеграм-канале.

Ранее для купания в северной столице был одобрен только Ольгинский водоем.

Всего для отдыха в этому году в Петербурге одобрили 24 пляжа. Специалисты Роспотребнадзора с мая отслеживают там состояние воды, регулярно отбирая пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

В ведомстве призывают не купаться там, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам: это опасно заражением инфекционными болезнями.