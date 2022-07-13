Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Кремле неизвестно о наборе в Москве желающих участвовать в спецоперации

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ничего не известно о формировании в Москве военного подразделения, куда якобы набирают желающих для участия в специальной военной операции.

"Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос журналиста, "известно ли что-то Кремлю о том, что, по данным некоторых изданий, в Москве создано военное подразделение, куда набирают наемников, и которое финансируется из столичного бюджета".

Дмитрий Песков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Росавиации опровергли сообщения о перенесенной главой ведомства операции

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

СК просит арестовать Яшина по обвинению в распространении фейков об армии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 3 929 новых случаев COVID-19

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });