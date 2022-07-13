В Кремле неизвестно о наборе в Москве желающих участвовать в спецоперации

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ничего не известно о формировании в Москве военного подразделения, куда якобы набирают желающих для участия в специальной военной операции.

"Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос журналиста, "известно ли что-то Кремлю о том, что, по данным некоторых изданий, в Москве создано военное подразделение, куда набирают наемников, и которое финансируется из столичного бюджета".