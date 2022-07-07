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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Правительство Удмуртии получило за сутки 14 жалоб о массовой гибели пчел

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В администрацию Удмуртии за сутки поступили 14 жалоб пасечников о массовой гибели пчел, сообщила вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова.

По ее словам, ветеринары уже обследовали десять пасек.

"При осмотре 275 ульев во всех зафиксировали частичную гибель: у лотков много погибших пчел, в улей не залетают, а свисают гроздьями, стали очень агрессивны", - написала Абрамова в Telegram.

По предварительной версии, пчелы погибли после того, как последние два дня находящееся неподалеку поле рапса обрабатывали химикатами. По сведениям вице-премьера, сельхозпроизводители не предупредили пчеловодов, что собираются провести обработку.

В 2019-2021 годах появлялись сообщения о массовой гибели пчел в Удмуртии и ряде других регионов из-за пестицидов, которыми обрабатывают поля рапса.

Удмуртия Ольга Абрамова
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