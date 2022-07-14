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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Вышедшая из берегов река заблокировала тургруппу с детьми на Кубани

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России отправились в район реки Цахвоа (Московской район Краснодарского края) для эвакуации туристической группы из 10 человек, пятеро их которых несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в четверг.

Известно, что незарегистрированная в МЧС тургруппа не может преодолеть реку Цахвоа, которая из-за ливней вышла из берегов, а мосты смыло.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет вертолета для эвакуации тургруппы пришлось отложить. Поэтому к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС", - подчеркивает пресс-служба.

У туристов есть с собой спутниковый телефон, благодаря которому им удается связываться со спасательным отрядом. "Сегодня рано утром руководитель в очередной раз вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется", - отмечается в сообщении.

Кубань Краснодарский край
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