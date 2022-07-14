Росприроднадзор призвал петербуржцев не бояться пчелиного нашествия

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Жители Петербурга дважды за неделю видели в городе роящихся пчел, сообщила в четверг пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО.

Скопление насекомых наблюдали на трансформаторной будке в Приморском районе и возле салона красоты в Мурино (Всеволожский район Ленинградской области).

Как пояснили в Росприроднадзоре, это группы пчел, вышедшие из семей для дальнейшего увеличения популяции. "Отроившаяся ячейка включает разновозрастные группы, но 80% ее массива составляют рабочие пчелы до 24 дней. Часто к ним прибивается до 71% трутней", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Обычно роевой инстинкт просыпается с середины апреля, когда улей заполняется молодыми поколениями семьи. Отделившийся рой останавливается в безветренном месте и улетает туда, где будет гнездоваться, после сигнала пчел-разведчиц. Этот процесс, по информации Росприроднадзора, занимает до трех дней.

В ведомстве петербуржцев заверили, что насекомые не представляют опасности. "В период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи. Таким образом, они малоподвижны в данный период и не представляют угрозы для человека", - говорится в сообщении.