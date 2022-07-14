Полиция Сочи пообещала наказывать за появление на пляжах в обнаженном виде

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нарушители правил поведения на общественных пляжах Сочи понесут административное наказание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского УВД в четверг.

"В частности, появление на пляже в обнаженном виде будет расцениваться как мелкое хулиганство", - сказал представитель полиции.

По его словам, нарушителей будут наказывать в соответствии со ст.20.1 Кодекса административных правонарушений РФ.

"Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения на общественном пляже", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, пользователи социальных сетей публикуют кадры с обнаженными отдыхающими на общественных пляжах, а также полуголыми туристами в магазинах и кафе. Возмущенные сочинцы требуют от полиции и городских властей навести порядок и ужесточить правила.