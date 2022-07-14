Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых.

Карточка Кузьминых появилась в четверг в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Ее розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье возбуждено дело не уточняется.

Летом 2021 года Кузьминых неоднократно задерживалась правоохранительными органами в Москве вместе с другими участниками панк-рок-группы и провела в спецприемнике несколько административных арестов по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.