Сотрудники заповедника на Камчатке получили от 3 до 8 лет колонии за растрату

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке получили от 3 до 8 лет лишения свободы за растрату более 454 млн рублей, сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в пятницу.

"По совокупности преступлений суд приговорил в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Такое решение вынес Петропавловск-Камчатский городской суд, признав четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере).

Суд также удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями".

Суд установил, что участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора заповедника, в 2015-2016 годах через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей.

По данным пресс-службы, сотрудники создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, причинив значительный экологический ущерб.

"Сотрудники заповедника согласовали документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ. После чего на счет юридического лица перечислили деньги, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы, директор заповедника и его двое подчиненных совершили хищение почти 17 млн рублей при приобретении по завышенной стоимости катера для нужд заповедника, который фактически находился в пользовании учреждения до совершения сделки.

Приговор суда в законную силу не вступил, отмечает пресс-служба.

"В связи со смертью бывшего директора заповедника суд приступил к оглашению отдельного судебного решения", - сообщает пресс-служба.