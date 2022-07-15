В Новгородской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще пять человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Новгородской области у деревни Новинка ВАЗ-2107 съехал в кювет. В аварии погиб ребенок и еще пять человек получили травмы, сообщила прокуратура региона.

ДТП случилось около 6 утра 15 июля. В машине всего было шесть человек. Предварительно установлено, что у 21-летнего водителя нет водительских прав. Он не справился с управлением, и машина съехала с дороги.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится прокурорская проверка на предмет надлежащего содержания дорожного покрытия на месте аварии, а также будут проверены условия, в которых жила погибшая девочка.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель регионального министерства здравоохранения Умагат Лабазанова, трое пострадавших в аварии попали в реанимацию.

"Еще двое находятся в состоянии средней тяжести", - добавила она.