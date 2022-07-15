Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Это ответная мера на санкции в отношении депутатов Госдумы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в "черный список" 384 депутата нижней палаты японского парламента, заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с введением в апреле этого года правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля этого года въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Список подпавших под ограничения японских парламентариев также опубликован на сайте российского МИД.

МИД РФ Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Мантуров заявил, что 43% необходимых лекарств для редких болезней выпускают в России

В РФ выросло число граждан, находящихся в простое или работающих неполный день

Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });