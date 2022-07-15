РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Это ответная мера на санкции в отношении депутатов Госдумы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в "черный список" 384 депутата нижней палаты японского парламента, заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с введением в апреле этого года правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля этого года въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Список подпавших под ограничения японских парламентариев также опубликован на сайте российского МИД.