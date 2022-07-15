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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Что произошло за день: пятница, 15 июля

Новый руководитель "Роскосмоса", розыск Евгения Киселева и смерть британца в плену

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назначил Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина. Освободившаяся позиция вице-премьера, которую занимал Борисов, замещена не будет.

- Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет. В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия - 191,1 млн баррелей. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти.

- Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск. Розыск признанного в России физлицом-иноагентом ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

- Путин назначил Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли. Ранее в этот же день назначение Мантурова одобрила Госдума: 394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

- В ДНР сообщили о смерти попавшего в плен британца. Отмечается, что у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. После сообщений о смерти британского подданного, посла РФ вызвали в МИД Великобритании.

- В РФ решили временно заблокировать выход иностранных банков с российского рынка. Иностранные банки не смогут выйти из активов в РФ до тех пор, пока "дочки" российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать.

- Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ. Новым владельцем компании стала ГК "Агама", которая на паритетных началах принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову.

- Умер экс-тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

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