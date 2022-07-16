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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Режим ЧС введен в четырех районах Приморского края из-за ливней и паводка

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех районах Приморского края из-за сильных дождей, которые привели к подтоплению домов и дачных участков, сообщает пресс-служба краевого правительства в субботу.

"Границами ЧС определены Дальнегорский городской округ, Лазовский, Тернейский, Ольгинский муниципальные округа. Режим ЧС водится в связи со смещением активного циклона, ухудшением паводковой обстановки на реках, протекающих на территории этих округов и приведших к подтоплению жилых домов, приусадебных участков и повреждению дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Нарушено энергоснабжение в Находке, Партизанске и Ольгинском округе, энергетики устраняют аварии.

"В Находке и Партизанске планируется подать электричество в течение часа-двух. В селе Фурманово Ольгинского округа бригады ищут причину отключения, затрудняет работы большая вода", - поясняет пресс-служба.

Из-за сильных дождей и разливших рек проезда нет на нескольких автодорогах Приморья, на некоторых участках глубина переливов достигает одного-двух метров. На участках с переливами выставлены знаки, работники дорожных служб ведут патрулирование. По мере схода воды дорожники восстанавливают проезды. В настоящий момент на восстановлении проездов задействовано 40 единиц техники.

Приморский край
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