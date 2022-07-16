В Приморском крае в результате схода грязевого селя пропал двухлетний ребенок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В результате схода грязевого селя в Приморском крае пропал двухлетний ребенок и госпитализирована женщина, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ в субботу.

"Спасатели ликвидируют последствия схода грязевого селя на два жилых дома в Приморском крае. Сотрудники МЧС извлекли из домов пять человек, в том числе двоих детей. Одна женщина госпитализирована. Пожарными проводятся поиски двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет.

Ранее ГУ МЧС по Приморскому краю сообщало, что в Ольгинском районе в связи с резким развитием паводков ожидается критический подъем уровня рек.