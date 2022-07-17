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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:25

Нарушенное из-за схода вагонов под Тулой движение планируют восстановить к двум часам ночи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Тульской области сообщили о скором восстановлении движения пассажирских поездов, нарушенное из-за схода нескольких вагонов грузового состава в Узловском районе региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ориентировочное время восстановления железнодорожного сообщения - 02:00 мск 17 июля. Ситуация находится на контроле губернатора", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают два аварийно-восстановительных поезда РЖД. Всего к восстановительным работам привлечены 63 человека и 10 единиц техники.

Организована работа оперативного штаба в количестве 26 человек. Развернут мобильный пункт обогрева.

"Движение поездов дальнего следования не нарушено, все поезда направляются к месту назначения согласно расписанию альтернативными маршрутами. Движение пригородных электричек осуществляется согласно расписанию альтернативным маршрутом", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, накануне 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области, что привело к задержке движения ряда пассажирских поездов. Железнодорожники разработали для пассажирских поездов альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу.

По предварительным данным следствия, двое мужчин, пытаясь незаконно завладеть перевозимым грузом (металлом), сбрасывали его по ходу движения грузового поезда. На 249 км перегона станций "Узловая-3-Жданка" фрагмент металла попал под колесную пару, что привело к сходу и опрокидыванию вагонов.

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается.

Тульская область
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