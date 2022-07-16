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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Сход вагонов с рельсов в Тульской области привел к задержке ряда пассажирских поездов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области, что привело к задержке движения ряда пассажирских поездов, сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов.

"Сегодня около 15:20 на участке Узловая-3 - Жданка в Тульской области произошел сход нескольких хвостовых вагонов грузового поезда. Вероятная причина - из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал он.

В связи с инцидентом движение поездов на участке Узловая-3 - Жданка временно приостановлено.

В частности, в пути задерживаются пассажирские поезда 479 Санкт-Петербург - Сухуми, 148 Адлер - Мурманск.

Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. На место направлен восстановительный поезд со станции Узловая, отметил представитель МЖД.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области журналистам сообщили, что в результате происшествия есть погибший. "Погиб мужчина, личность устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В районе происшествия работают оперативные группы Узловского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Тульская область МЖД
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