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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего на Камчатке частного вертолета Robinson

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска Robinson, который перестал выходить на связь в субботу, сообщает региональный главк ведомства.

"На борту МИ-8 находится личный состав поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в готовности к вылету дежурная смена региональной поисково-спасательной базы и вертолет территориального центра медицины катастроф.

По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находятся три человека. По оперативной информации, воздушное судно Robinson следовало по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково.

Как сообщалось, в субботу вертолет Robinson совершал коммерческий рейс и в назначенное время не вышел на связь. Воздушным судном управлял российский биатлонист Игорь Малиновский - участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 с. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится прокурорская проверка.

Камчатский край МЧС Robinson
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