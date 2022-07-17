Второй вертолет вылетел на поиски пропавшего на Камчатке вертолета Robinson

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Еще одна группа вылетела на поиски частного вертолета Robinson, сообщает региональный главк МЧС России.

"К поискам пропавшего вертолета присоединился вертолет МИ-8 территориального центра медицины катастроф со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту", - говорится в сообщении.

Ранее утром в воскресенье на поиски вылетел вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту.

Как сообщалось, в субботу вертолет Robinson совершал коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково и в назначенное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились три человека, воздушным судном управлял российский биатлонист Игорь Малиновский - участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 с. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится прокурорская проверка.