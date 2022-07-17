Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке вертолет Robinson

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили недалеко от вулкана пропавший на Камчатке частный вертолет Robinson, он сгорел, сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов", - написал Солодов в телеграмме.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили информацию, что воздушное судно обнаружено поврежденным.

"Около 16:30 было обнаружено воздушное судно, предположительно, пропавшее ранее, в разрушенном состоянии со следами термического воздействия в районе вулканического массива Большой Семячик. В ближайшее время на место происшествия направится следственная группа в составе опытных следователей и криминалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу вертолет Robinson совершал коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково и в назначенное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились три человека, воздушным судном управлял российский биатлонист Игорь Малиновский - участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 с. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится прокурорская проверка.