Никто не выжил при падении вертолета Robinson на Камчатке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - МЧС РФ обнаружило место крушения частного вертолета Robinson на Камчатке, все члены экипажа погибли, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Поисковые работы завершены. Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил", - говорится в сообщении.

16 июля в 20:50 местного времени (11:50 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС поступила информация о том, что частный вертолёт Robinson, совершавший коммерческий рейс по маршруту "Мильково - Долина гейзеров - кальдера вулкана Узон", не вышел на плановый сеанс связи.

Ранее сообщалось, что вертолетом управлял российский биатлонист Игорь Малиновский.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится прокурорская проверка.