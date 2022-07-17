В Перми создадут особую экономическую зону

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) "Пермь", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях", - говорится в сообщении на сайте правительства в воскресенье.

Отмечается, что в новой особой экономической зоне планируется запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок.

"Кроме того, в составе зоны будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс, - говорится в сообщении. - Резиденты проинвестируют в свои проекты более 10 млрд рублей".

Еще одним постановлением правительство РФ расширило территорию ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане, сообщает кабмин. Отмечается, что она увеличена за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани.

"На этом месте будет построен IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта. Предполагается, что общий объем дополнительных инвестиций в результате расширения территории ОЭЗ "Иннополис" составит более 5,7 млрд рублей", - говорится в сообщении правительства.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

Мишустин также подписал постановление, согласно которому границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены за счет включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы.

Как говорится на сайте кабмина, "это позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов".

Согласно сообщению, речь идет о строительстве горно-обогатительного комбината на базе месторождения Кумроч, находящегося на территории Усть-Камчатского муниципального района, и создании судоремонтного предприятия в Петропавловске-Камчатском. Реализация этих проектов позволит привлечь в регион почти 22 млрд рублей частных инвестиций и создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест, отмечается в сообщении.

Кроме того, подписано постановление правительства о расширении границ ТОР "Николаевск" в Хабаровском крае и ТОР "Свободный" в Амурской области, сообщает сайт правительства.

"В "Николаевске" инвестор собирается вложить в модернизацию морского порта в поселке Охотск более 140 млн рублей, а в "Свободном" планируется построить комплекс сжижения природного газа. Объем инвестиций в этот проект составит более 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще одним постановлением расширены границы ТОР "Забайкалье". "Это необходимо, чтобы построить в Чите новый микрорайон в рамках программы "Дальневосточный квартал". Инвестиции в проект, который предполагается закончить в 2029 году, оцениваются в 36,2 млрд рублей. Окончательные параметры проекта станут известны после конкурсного отбора компании-застройщика, которая получит статус резидента территории опережающего развития "Забайкалье", - отмечается на сайте кабмина.