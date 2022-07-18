Мишустин выразил уверенность, что Рогозин скоро займет "место в строю"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил за работу экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и выразил уверенность, что в скором времени он "займет место в строю".

"Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет место в строю", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видео-конференц-связи в понедельник.

Он также поблагодарил за работу бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, назначенного 15 июля главой "Роскосмоса".

"Отдельно хочу поблагодарить Юрия Ивановича Борисова за совместную работу. Указом президента он назначен руководителем государственной корпорации "Роскосмос". Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - отметил Мишустин.

15 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса". На его место был назначен Борисов, освобожденный от должности вице-премьера.