Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Рогозиным

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, беседы с экс-руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным пока не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент в ближайшее время встречу с экс-главой "Роскосмоса".

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча у президента с Борисовым, он сказал: "Не исключаем, наверное, в следующем месяце, в августе".

Затем Песков уточнил: "С Борисовым, может быть, и раньше, там уже, как график будет сверстан".