Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Рогозиным

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, беседы с экс-руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным пока не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент в ближайшее время встречу с экс-главой "Роскосмоса".

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча у президента с Борисовым, он сказал: "Не исключаем, наверное, в следующем месяце, в августе".

Затем Песков уточнил: "С Борисовым, может быть, и раньше, там уже, как график будет сверстан".

Владимир Путин Дмитрий Рогозин Дмитрий Песков Роскосмос Юрий Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

Путин не будет присутствовать на похоронах Абэ

Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 49%

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы
Военная операция на Украине

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });