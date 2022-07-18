Пассажирский автобус и тепловоз столкнулись в Подмосковье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения тепловоза и автобуса в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

"Предварительно установлено, что 18 июля в 13 часов 25 минут на железнодорожном переезде в районе станции Лобня пассажирский автобус столкнулся с тепловозом. В результате происшествия одна пассажирка получила травму, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре.

"По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой", - отметили в надзорном ведомстве.