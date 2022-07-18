Туристам вернут деньги за нереализованные из-за санкций заграничные туры до конца года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российским туристам, купившим путевки за рубеж в этом году, но не сумевшим отправится в путешествие из-за санкций на авиаотрасль, вернут деньги или предложат заменить на поездку внутри страны до конца 2022 года, сообщил в понедельник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Все организованные туристы были возвращены. Те туристы, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться, большинство из них были замещены российским турпродуктом. И мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями. До конца года эту работу закончим", - сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь, президент подчеркнул, что "речь идет о разнице в пару десятков миллиардов". "Надо с этим разобраться", - заключил он.

Ранее сообщалось, что обязательства туроператоров по отмененным турам за рубеж превышают 60 млрд рублей.