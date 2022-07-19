Четыре человека стали жертвами столкновения двух "легковушек" на трассе в Башкирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей в Мелеузовском районе Башкирии четыре человека погибли, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник.

По предварительным данным ведомства, авария произошла в ночь на вторник на 196-м километре автодороги Уфа-Оренбург. Столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Largus.

"В результате аварии оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, еще трое граждан доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшие водители - мужчины 1986 и 1992 годов рождения, пассажиры - 70-летний мужчина и 62-летняя женщина.

"По предварительным данным, водитель "Ларгуса" неофициально осуществлял пассажирские перевозки (...) по маршруту Акъяр-Уфа", - отметила пресс-служба.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожной аварии уточняются.