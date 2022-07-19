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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Нескольких ехавших в лагерь детей с кишечной инфекцией сняли с поезда на Кубани

Еще более 10 были госпитализированы позже

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группу ехавших на отдых из Вологодской области детей с кишечной инфекцией сняли с поезда в Горячем Ключе (Краснодарский край), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По пути следования поездом группы детей (260 детей) для отдыха в ДОЛ "Морская Волна" из города Череповца Вологодской области в поселок Лермонтово Краснодарского края на ж/д-станции Горячий Ключ с диагнозом кишечная инфекция были госпитализированы 6 детей. По прибытии в лагерь с этим же диагнозом госпитализированы 11 детей", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что состояние детей удовлетворительное, проводится медикаментозное лечение.

Краснодарский край Горячий Ключ Череповец
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